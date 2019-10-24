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РИА Новости

СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск

08:10 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смерти младенца в самолете во время перелета из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее краевые власти сообщили, что трехмесячный ребенок скончался во время перелета 9 октября из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, где ему должны были провести операцию в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. По факту произошедшего министерством здравоохранения Камчатского края организована служебная проверка. По данным местных СМИ, младенцу был поставлен диагноз – тетрада Фалло (врожденная патология с комбинацией четырех дефектов в строении сердца и сосудов). При этом, по утверждению матери, при транспортировке ребенка не было предусмотрено приспособление с автоматической подачей кислорода и поддержанием оптимальной температуры, а в полете у сопровождающего малыша медика закончились необходимые лекарства и кислород в портативном аппарате искусственной вентиляции легких. Младенец умер за 20 минут до посадки самолета в Хабаровске.
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"Проводится проверка по факту смерти ребенка при перелете в Хабаровск. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СК.
В ведомстве добавили, что в день смерти ребенка был проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, а также опрошены очевидцы случившегося.
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Следственный комитет РФХабаровскКамчатский крайПроисшествия
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