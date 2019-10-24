В Кузбассе медведь задрал охотника

КЕМЕРОВО, 24 окт - РИА Новости. Медведь задрал мужчину в лесу Топкинского района Кемеровской области, проводится доследственная проверка, сообщает СУСК по региону.
"Двадцать третьего октября текущего года около 12 часов 30 минут (местного времени) поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве Топкинского района тела 64-летнего местного жителя с травмами, характерными при нападении дикого животного. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что накануне утром мужчина пошел в лес с охотничьим ружьем мелкого калибра. Поскольку в назначенное время он не вернулся, сын со знакомым отправились на его поиски. Отмечается, что в лесу они увидели медведя, приближавшегося к ним. Сын потерпевшего выстрелил в животное, после чего со знакомым забрался на дерево. Так как уже было темно, мужчины не знали, попали в животное или нет, и угрожает ли им опасность, поэтому они позвонили егерю и попросили помощи.
"Охотоведы, осмотрев местность, обнаружили застреленного медведя, а недалеко от него – тело 64-летнего мужчины с ранами от нападения животного. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. Также следствию предстоит установить, имелись ли у потерпевшего все необходимые документы на охоту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – уточняется в пресс-релизе.