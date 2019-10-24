В Кузбассе медведь задрал охотника

"Двадцать третьего октября текущего года около 12 часов 30 минут (местного времени) поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве Топкинского района тела 64-летнего местного жителя с травмами, характерными при нападении дикого животного. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что накануне утром мужчина пошел в лес с охотничьим ружьем мелкого калибра. Поскольку в назначенное время он не вернулся, сын со знакомым отправились на его поиски. Отмечается, что в лесу они увидели медведя, приближавшегося к ним. Сын потерпевшего выстрелил в животное, после чего со знакомым забрался на дерево. Так как уже было темно, мужчины не знали, попали в животное или нет, и угрожает ли им опасность, поэтому они позвонили егерю и попросили помощи.