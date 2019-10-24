На фестивале "Золотая осень" в Москве продали почти 200 тонн продуктов

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Самый масштабный гастрономический фестиваль цикла "Московские сезоны" "Золотая осень" завершился в столице, 6,7 миллионов гостей приобрели почти 200 тонн продуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Московских сезонов".

"В столице завершился самый масштабный гастрономический фестиваль цикла "Московские сезоны" - "Золотая осень". За десять дней, с 4 по 13 октября, на площадках по всему городу побывали 6,7 млн москвичей и туристов (это на 200 тысяч посетителей больше, чем на "Золотой осени"-2018)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на фестивальных площадках в центре и других округах гости приобрели почти 29,5 тонн сыров и молочной продукции, 19,5 тонн рыбы и морепродуктов, более 16 тонн мясных деликатесов, более 14 тонн овощей и фруктов и 118,6 тонн кондитерских изделий.

"Всего на фестивале продано 198 тонн рыбы, морепродуктов, мяса, сыров, молочной продукции, овощей, фруктов и сладостей", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что около 15,6 тысяч взрослых и детей поучаствовали в мастер-классах: их было организовано более 1,2 тысячи. На 12 "Осенних" площадках в центре и других округах проходили кулинарные занятия: посетители под руководством опытных поваров осваивали рецепты блюд со всей России.

"На сценах фестивальных площадок гостей каждый день ждали спектакли и концерты: перед посетителями выступали фолк- и поп-исполнители, московские театры, участники детских творческих коллективов. Всего на фестивале прошло 226 концертных программ, их посмотрели 76 тысяч человек", - уточнили в пресс службе.

Отмечается, что 50 тысяч гостей попробовали свои силы в 48 спортивных активностях. Еще 4,2 тысячи юных посетителей фестиваля поучаствовали в веселых "Гонках на тракторах".