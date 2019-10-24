В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла

"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять малоактивный атмосферный фронт, который пройдет по северным районам территории. В такой ситуации в Москве и по области - преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен небольшой дождь. В центре столицы днем плюс 11-13 градусов, по области - плюс 9-14 градусов", - сообщил Леус.