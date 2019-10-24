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РИА Новости

В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла

07:59 24.10.2019
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© РИА Новости / Андрей Рудаков / Перейти в фотобанкВид на здание гостиницы "Рэдиссон Ройал"
Вид на здание гостиницы Рэдиссон Ройал
© РИА Новости / Андрей Рудаков
Перейти в фотобанк
Вид на здание гостиницы "Рэдиссон Ройал". Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москвичей в четверг ожидает облачная погода и до 13 градусов тепла, вечером возможен небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять малоактивный атмосферный фронт, который пройдет по северным районам территории. В такой ситуации в Москве и по области - преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможен небольшой дождь. В центре столицы днем плюс 11-13 градусов, по области - плюс 9-14 градусов", - сообщил Леус.
Синоптик добавил, что атмосферное давление в течение дня будет постепенно повышаться и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Ветер западный - 3-8 метра в секунду.
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