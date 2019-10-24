В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Делегация иностранных экспертов в области виноделия прибыла с визитом в Крым, сообщает пресс-служба винодельческого предприятия "Массандра".

Ранее сообщалось, что первый международный винный конкурс имени Льва Голицына стартует в Крыму на площадке винзавода "Массандра", жюри предстоит оценить вина 70 отечественных и зарубежных предприятий из 20 стран мира.

"В Крым прибыли авторитетные международные эксперты, энологи и специалисты в области виноделия. В числе гостей представители Великобритании, США, Франции, Германии, Финляндии и других стран", - отметили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе уточнили, что имена экспертов известны во всем мире.

"Гости наравне с российскими экспертами составят жюри первого международного винного конкурса имени Льва Голицына", - подчеркнули в пресс-службе.