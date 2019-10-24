В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Делегация иностранных экспертов в области виноделия прибыла с визитом в Крым, сообщает пресс-служба винодельческого предприятия "Массандра".
Ранее сообщалось, что первый международный винный конкурс имени Льва Голицына стартует в Крыму на площадке винзавода "Массандра", жюри предстоит оценить вина 70 отечественных и зарубежных предприятий из 20 стран мира.
"В Крым прибыли авторитетные международные эксперты, энологи и специалисты в области виноделия. В числе гостей представители Великобритании, США, Франции, Германии, Финляндии и других стран", - отметили в пресс-службе.
При этом в пресс-службе уточнили, что имена экспертов известны во всем мире.
"Гости наравне с российскими экспертами составят жюри первого международного винного конкурса имени Льва Голицына", - подчеркнули в пресс-службе.
"Массандра" - одно из старейших предприятий России, основанное в 1894 году князем Львом Голицыным. Виноградники предприятия занимают площадь порядка 4 тысяч гектаров, которые тянутся от Фороса до Судака на 180 километров. Кроме головного завода предприятие включает восемь филиалов. Ассортимент "Массандры" - около 100 наименований различных вин. Коллекция "Массандры" является одной из самых крупных в мире (более миллиона бутылок) и самая богатая по разнообразию. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
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