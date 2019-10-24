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РИА Новости

"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве

07:39 24.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажирка на станции метро "Коммунарка" Сокольнической линии
Пассажирка на станции метро Коммунарка Сокольнической линии
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Пассажирка на станции метро "Коммунарка" Сокольнической линии. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Станция "Коммунарка" станет первой пересадочной станцией в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Коммунарской линии столичного метрополитена, которая разгрузит действующие ветки, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Первой пересадочной станцией в ТиНАО станет "Коммунарка" (рабочее название "Столбово") Коммунарской линии метро. Здесь пассажиры смогут перейти на одноименную станцию Сокольнической линии. "Коммунарку" построят в поселении Сосенском недалеко от деревни Столбово в ТиНАО", - говорится в сообщении. Открыть ее планируется в 2023 году.
Протяженность Коммунарской ветки составит более 30 километров. На линии будет 16 станций метро: "Севастопольский проспект", "Академическая", "Улица Строителей", "Улица Новаторов", "Университет дружбы народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Коммунарка", "Столбово", "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк".
Пассажиры смогут пересаживаться на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК). Так, в будущем с "Севастопольского проспекта" можно будет перейти на станцию МЦК Крымская, с "Академической" - на одноименную станцию Калужско-Рижской линии метро, а с "Улицы Новаторов" - на одноименную станцию Большой кольцевой линии.
"Коммунарская линия фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий, а также разгрузит действующие ветки", - сообщается на сайте.
Московский метрополитен. Архивное фото
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