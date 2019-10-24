"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве

"Первой пересадочной станцией в ТиНАО станет "Коммунарка" (рабочее название "Столбово") Коммунарской линии метро. Здесь пассажиры смогут перейти на одноименную станцию Сокольнической линии. "Коммунарку" построят в поселении Сосенском недалеко от деревни Столбово в ТиНАО", - говорится в сообщении. Открыть ее планируется в 2023 году.

Пассажиры смогут пересаживаться на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК). Так, в будущем с "Севастопольского проспекта" можно будет перейти на станцию МЦК Крымская, с "Академической" - на одноименную станцию Калужско-Рижской линии метро, а с "Улицы Новаторов" - на одноименную станцию Большой кольцевой линии.