"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Станция "Коммунарка" станет первой пересадочной станцией в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Коммунарской линии столичного метрополитена, которая разгрузит действующие ветки, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Первой пересадочной станцией в ТиНАО станет "Коммунарка" (рабочее название "Столбово") Коммунарской линии метро. Здесь пассажиры смогут перейти на одноименную станцию Сокольнической линии. "Коммунарку" построят в поселении Сосенском недалеко от деревни Столбово в ТиНАО", - говорится в сообщении. Открыть ее планируется в 2023 году.
Протяженность Коммунарской ветки составит более 30 километров. На линии будет 16 станций метро: "Севастопольский проспект", "Академическая", "Улица Строителей", "Улица Новаторов", "Университет дружбы народов", "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", "Коммунарка", "Столбово", "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк".
Пассажиры смогут пересаживаться на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК). Так, в будущем с "Севастопольского проспекта" можно будет перейти на станцию МЦК Крымская, с "Академической" - на одноименную станцию Калужско-Рижской линии метро, а с "Улицы Новаторов" - на одноименную станцию Большой кольцевой линии.
"Коммунарская линия фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий, а также разгрузит действующие ветки", - сообщается на сайте.