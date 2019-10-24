Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Родственники опознали и забрали тела 15 из 17 погибших при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края, сообщила журналистам министр социальной политики региона Ирина Пастухова.
Девятнадцатого октября в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.
Ранее власти края пообещали семьям погибших выплатить по одному миллиону рублей независимо от региона проживания.
"Сейчас почти все погибшие (15 найденных ранее – ред.) опознаны, за исключением вновь найденных (двое – ред.). В ближайшее время первым четырем гражданам (родственникам погибших – ред.) выплаты по миллиону будут сделаны", - сказала министр.
Она добавила, что среди пострадавших есть жители Калининградской и Иркутской областей.