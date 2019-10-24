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РИА Новости

Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском

07:38 24.10.2019
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Родственники опознали и забрали тела 15 из 17 погибших при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края, сообщила журналистам министр социальной политики региона Ирина Пастухова.
Девятнадцатого октября в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Вчера, 08:30РИА Новости
Число пострадавших при прорыве дамб в Сибири увеличилось до 18
Ранее власти края пообещали семьям погибших выплатить по одному миллиону рублей независимо от региона проживания.
"Сейчас почти все погибшие (15 найденных ранее – ред.) опознаны, за исключением вновь найденных (двое – ред.). В ближайшее время первым четырем гражданам (родственникам погибших – ред.) выплаты по миллиону будут сделаны", - сказала министр.
Она добавила, что среди пострадавших есть жители Калининградской и Иркутской областей.
Прорыв дамбы в Красноярском крае
22 октября, 10:43РИА Новости
На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф с золотом
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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