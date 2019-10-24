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РИА Новости

В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали

07:18 24.10.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Китае
Скорая помощь в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Два человека погибли, 12 пострадали в результате ДТП в китайском городе Шанхай на востоке страны, сообщает местная полиция.
Инцидент произошел утром в четверг в 9.25 по местному времени (4.25 мск) в районе Путо на пересечении улиц Дадухэ и Цзиньшацзян.
Полиция не уточняет детали происшествия, неизвестно, было ли это столкновение с другим транспортным средством или наезд на людей, известно лишь, что виновником ДТП стал 63-летний житель Шанхая по фамилии Чэнь.
Полиция приступила к расследованию, пока правоохранительные органы не исключают версию того, что причиной аварии могло стать вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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