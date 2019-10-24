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РИА Новости

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла

07:05 24.10.2019
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© РИА Новости / М. ПевзнерКлючевская сопка
Ключевская сопка
© РИА Новости / М. Певзнер
Ключевская сопка. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 окт – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту шесть тысяч метров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные учёных.
Извержение Ключевского вулкана было зафиксировано на Камчатке в начале июля. Активность на нем сохраняется до сих пор. Вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности, однако трассы движения воздушных судов в том районе не проходят.
"В четверг днём по местному времени на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс высотой 6 тысяч метров над уровнем моря. С учётом направления ветра шлейф распространился в северо-восточном направлении. На пути его распространения населённые пункты отсутствуют", — говорится в сообщении.
Вместе с тем в ведомстве отмечают, что в случае смены направления ветра, не исключена вероятность выпадения незначительного количества пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского района.
Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4,75 тысячи метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах. Ключевской является одним из самых активных вулканов полуострова. Он извергается каждые три-пять лет. Предыдущее крупное извержение исполина было зафиксировано в 2015 году.
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