В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов

"Суда были обнаружены в 138 километрах от поселка Белая Гора, было принято решение произвести посадку воздушного судна на подходящую площадку на берегу вблизи судов. Спасателями эвакуировано 15 человек, всех доставили в поселок Белая Гора, на судах людей не осталось" - рассказали в пресс-службе.