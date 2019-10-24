В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов

ЯКУТСК, 24 окт - РИА Новости. Спасатели в Якутии эвакуировали на вертолете экипаж застрявших на замерзшей реке Индигирка трех судов Ленского объединённого речного пароходства, сообщает региональная служба спасения.
В понедельник в службу спасения поступила информация о том, что на 465 километре реки Индигирка из-за мелководья и начавшейся шуги встали на вынужденный отстой суда ПАО "Ленское объединенное речное пароходство" и нужна эвакуация.
Во вторник со Среднеколымска в поселок Белая Гора Абыйского района вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями Среднеколымского ПСО республиканской службы спасения.
"Суда были обнаружены в 138 километрах от поселка Белая Гора, было принято решение произвести посадку воздушного судна на подходящую площадку на берегу вблизи судов. Спасателями эвакуировано 15 человек, всех доставили в поселок Белая Гора, на судах людей не осталось" - рассказали в пресс-службе.