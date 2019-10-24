В Иркутской области тушат три гектара свалки с привлечением спецтехники

ИРКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Пожар на свалке отходов лесопиления, бытового и строительного мусора в Тулунском районе Иркутской области тушат на площади 3 гектара с привлечением спецтехники, сообщает ГУМЧС региона.

В среду года в 15.25 (10.25 мск) в пожарно-спасательную службу поступила информация о возгорание свалки в районе 7 километра Гадалейского тракта Тулунского района Иркутской области. На момент прибытия подразделений площадь горения отходов лесопиления, бытового и строительного мусора составляла 3 гектара.

"К ликвидации пожара привлечены силы пожарно-спасательной части № 20, а также 2 единицы водовозной техники и 1 бульдозер, выделенные администрацией Тулунского муниципального образования для создания противопожарного разрыва шириной 10-15 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для эффективного тушения пожара запланировано привлечение дополнительной инженерной и водовозной техники.