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РИА Новости

В Иркутской области тушат три гектара свалки с привлечением спецтехники

06:38 24.10.2019 (обновлено: 07:08 24.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
ИРКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Пожар на свалке отходов лесопиления, бытового и строительного мусора в Тулунском районе Иркутской области тушат на площади 3 гектара с привлечением спецтехники, сообщает ГУМЧС региона.
В среду года в 15.25 (10.25 мск) в пожарно-спасательную службу поступила информация о возгорание свалки в районе 7 километра Гадалейского тракта Тулунского района Иркутской области. На момент прибытия подразделений площадь горения отходов лесопиления, бытового и строительного мусора составляла 3 гектара.
"К ликвидации пожара привлечены силы пожарно-спасательной части № 20, а также 2 единицы водовозной техники и 1 бульдозер, выделенные администрацией Тулунского муниципального образования для создания противопожарного разрыва шириной 10-15 метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для эффективного тушения пожара запланировано привлечение дополнительной инженерной и водовозной техники.
Угрозы распространения огня нет, ближайшее эксплуатируемое строение находится на расстоянии более двух километров. Жалоб от населения по задымлению не поступало.
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