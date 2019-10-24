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РИА Новости

Китайский эксперт указал на укрепление позиций России на Ближнем Востоке

06:30 24.10.2019
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкБлижний Восток
Ближний Восток
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Ближний Восток. Архивное фото
ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Роль России в вопросах обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке постоянно растет, и последнее соглашение Москвы и Анкары по Сирии стало лишь одним из целого ряда успехов РФ в укреплении своих позиций в регионе, заявил РИА Новости в четверг старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe) У Ихун.
Во вторник президенты России и Турции подписали меморандум, который предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от границы в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
"Если анализировать события по хронологии, то успешное посредничество России в конфликте между Турцией и Сирией не является единичным случаем, оно неразрывно связано с недавними дипломатическими усилиями России на Ближнем Востоке, особенно в отношении стран Персидского залива", - заявил эксперт, комментируя последние достижения России на ближневосточном направлении.
Аэрофотосъемка священного для мусульман храм Муссы аль-Казима в Багдаде
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Эксперт: решить проблемы Ближнего Востока поможет экономическая интеграция
Эксперт напомнил, что ранее в этом месяце российский президент Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию и по итогам визита было подписано более 20 двусторонних соглашений о сотрудничестве и меморандумов о взаимопонимании в различных сферах, включая энергетику, связь, инвестиции, гражданскую авиацию, средства массовой информации, а также в области исследования космоса и ВТС. После этого российский лидер направился с визитом в Объединённые Арабские Эмираты, где стороны обсудили сотрудничество в космической отрасли, в сфере энергетики и туризма, подписав соглашения на 1,4 миллиарда долларов.
"Для Москвы ОАЭ, несомненно, является самым важным торговым партнером в районе Персидского залива. ОАЭ в свою очередь, как и большинство арабских государств, признают, что роль России в обеспечении региональной безопасности и стабильности на Ближнем Востоке становится все более значительной. В то же время все больше и больше людей в ОАЭ признают, что Белый дом может демонстрировать свои силы лишь в словесной перепалке с Ираном", - отметил аналитик.
По его словам, "президент Путин как раз и использовал растущее день ото дня чувство недоверия между Соединенными Штатами и их союзниками на Ближнем Востоке, чтобы доказать, что Россия является заслуживающей доверия страной, которая может предпринять конкретные действия для поддержки своих союзников".
"Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии, Россия же напротив активно входит на Ближний Восток, что побудит Саудовскую Аравию, Египет, ОАЭ, Катар и другие арабские страны занять более независимую и сбалансированную позицию в отношении крупных держав", - указал он.
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