В Челябинске устранили аварию на трубопроводе

ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Власти устранили аварию на трубопроводе, из-за которой во вторник ночью без тепла и горячей воды остались жилые дома и соцобъекты в Челябинске, в настоящее время все они подключены к теплоносителю, сообщила в четверг пресс-служба горадминистрации.