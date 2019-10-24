В Челябинске устранили аварию на трубопроводе

ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Власти устранили аварию на трубопроводе, из-за которой во вторник ночью без тепла и горячей воды остались жилые дома и соцобъекты в Челябинске, в настоящее время все они подключены к теплоносителю, сообщила в четверг пресс-служба горадминистрации.
По данным горадминистрации, во вторник ночью в результате несанкционированного перекрытия запорной арматуры на магистральном трубопроводе D-700 мм произошел гидравлический удар в системе теплоснабжения Ленинского района Челябинска. Утром во вторник сообщалось, что отключены 154 многоквартирных и 152 частных жилых дома с 20 тысячами жильцов, а также 17 социально значимых объектов.
"Вчера, 23 октября, все дома Ленинского района были подключены к теплоносителю. Продолжается работа по устранению внутридомовых нарушений, возникших в ходе аварийной ситуации", - говорится в сообщении.
Сотрудники управляющих компаний помогут жителям оформить пакет документов для возмещения ущерба, уточняется в сообщении.
Как сообщалось, по факту аварии начал проверку СК.