Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T06:02Z
https://ria.ru/20191024/1560143949.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152272/75/1522727508_0:69:1280:789_1036x0_80_0_0_306f72e78fa7717d0b22b2d0c73cae83.jpg
РИА Новости

Двух дебоширов не пустили на рейс из Новосибирска в Таиланд

06:02 24.10.2019
829
CC0 / StockSnap / На борту самолетаНа борту самолета
На борту самолета
CC0 / StockSnap / На борту самолета
На борту самолета. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Двух пьяных пассажиров рейса Новосибирск-Пхукет не пустили на самолёт из-за оскорбительной лексики и попытки спровоцировать конфликт, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По имеющейся информации, двое граждан находились в состоянии алкогольного опьянения, использовали нецензурную лексику и пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами. Экипажем авиалайнера было принято решение об отказе в перелете нарушителям общественного порядка", - рассказала Волк.
Дебоширы не подчинились требованиям прибывших полицейских и отказались от медицинского освидетельствования.
Сейчас в отношении нарушителей общественного порядка составлены административные протоколы, все материалы переданы в суд для принятия процессуального решения.
Пассажиры в самолете
9 сентября, 10:03РИА Новости
В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади
3510010
Обсудить 0
НовосибирскТаиландПроисшествия
Рекомендуем
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
РИА
Новости
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
Золотая осень в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Названы самые популярные города России для экскурсионных поездок осенью
Лента
новостей
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал, как оказался в "ловушке" в России
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон прокомментировал сообщение об обнаружении 39 тел мигрантов
Екатерина Конопенко
Детского тренера с Урала, уволенную за откровенные фото, вызвали на допрос
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Названа вероятная причина пожара на кладбище во Владивостоке
Карабин производства компании ORSIS
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Посетитель выставочного центра. Архивное фото
Россия поднялась на 28-ю позицию в рейтинге Doing Business
Киев
СМИ припомнили попавшему в скандал украинскому хору обращение к россиянам
Зубная паста
В Узбекистане спасли мужчину, проглотившего иглу во время чистки зубов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
06:59Врач рассказал, как избежать сонного паралича
06:58Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР
06:57Министры обороны НАТО обсудят операцию Турции в Сирии
06:38В Иркутской области тушат три гектара свалки с привлечением спецтехники
Лента новостейМолния