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РИА Новости

Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

05:28 24.10.2019 (обновлено: 07:34 24.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДемонстрация ракетного комплекса "Тополь-М"
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Демонстрация ракетного комплекса "Тополь-М". Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. США не рассматривают планы нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
"В современном мире, если страна обладает стратегическими ядерными силами, то она считается гегемоном, и поэтому их еще называют "секретом обеспечения мира"", - пишет Sohu.
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Вашингтон по-прежнему опасается Россию, несмотря на распад Советского Союза и многократное уменьшение оборонного бюджета, указывает автор материала. По его словам, российские стратегические ядерные силы все еще пребывают в полной боевой готовности, что "вынуждает американцев держать порох сухим".
В 1991 году Россия получила 70% стратегических ядерных сил бывшего СССР, поэтому всегда располагала наземными, морскими и воздушными средствами нанесения стратегических ударов, напоминает издание. "Россия — единственная страна в мире, кроме США, обладающая такими возможностями", - говорится в материале. Главенствующую роль в российской "ядерной триаде" занимают ракеты наземного базирования, находящиеся в постоянной боевой готовности со времен холодной войны, пишет автор.
Решение Вашингтона выйти из соглашения о ядерном разоружении, в том числе из важнейшего договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД. – прим. ред.), как утверждает Sohu, оказало сильное стратегическое давление на Россию. Однако своими учениями "Гром-2019" Москва ясно дала понять всему миру, что в ближайшие годы ее безопасность будет гарантирована стратегическими ядерными силами.
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При этом какой-либо новой гонки вооружений, подобной той, что была между СССР и США, не случится, считает автор. "Российская армия может улучшить свои сильные стороны, а именно стратегические ядерные силы, и обеспечить надежность ответного удара. Таким образом, в ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России", - заключает он.
В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его длительном нарушении, Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора, свое действие он прекратил 2 августа.
Учения "Гром-2019" проходили с 15 по 17 октября, в них были задействованы около 12 тысяч военнослужащих, а также 213 пусковых установок стратегического назначения, 105 летательных аппаратов, в том числе пять стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей, пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.
Как отмечал врио начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, учения носят сугубо оборонительный характер и не направлены против других государств.
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Шойгу назвал истинную причину выхода США из ДРСМД
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Вооруженные силы РФРакетные войска стратегического назначенияКитайРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
ну если наша власть будет пригревать чинуш на подобии рагозина или типо бирилева с двойным гражданством вещающим нам о патриотизме - тогда рф сама себя уничтожит - придет к власти очередной ельцин или горбачев !!!
24 октября, 05:35
Олег Первов
66011151
Это называется «ядерное сдерживание», и это действительно единственное средство обеспечения мира вот уже 74 года. В стихотворении «Ода ядерному оружию» об этом сказано четко.
24 октября, 06:19
Руслан Тлеуж
8720002
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