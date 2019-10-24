В мексиканском городе Мичоакан разбился легкомоторный самолет

МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился в штате Мичоакан к западу от столицы Мексики, по предварительной информации, пять человек погибли, сообщила прокуратура штата вечером в среду.
"Сотрудники генеральной прокуратуры штата выехали в окрестности общины Лас-Хунтас, муниципалитет Мадеро, для расследования авиакатастрофы, произошедшей сегодня днем, по предварительной информации, погибли 5 человек", - говорится в заявлении прокуратуры, опубликованном в Twitter.
Как сообщают местные издания, марка разбившегося самолета - Cessna, он направлялся из Дуранго в Акапулько.
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