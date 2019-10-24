СМИ: АЗС хотят штрафовать за регулярный недолив топлива на миллионы рублей

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Кодексе об административных правонарушениях в 2021 году могут появиться штрафы за недолив топлива, при этом злостных нарушителей будут наказывать на миллионы рублей, пишет газета В Кодексе об административных правонарушениях в 2021 году могут появиться штрафы за недолив топлива, при этом злостных нарушителей будут наказывать на миллионы рублей, пишет газета "Известия"

О планах ввести подобную меру наказания за недолив топлива говорил в сентябре 2018 года глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как сообщают "Известия", соответствующий законопроект планировали внести в Госдуму еще в осеннюю сессию, однако правительство отправило документ обратно в министерство промышленности и торговли, мотивировав это тем, что до принятия нового КоАП все инициативы, которые предусматривают его изменение, блокируются. Принятие обновленного кодекса ожидается в следующем году, а вступит в силу он с 1 января 2021 года.

По данным издания, законопроект предусматривает штраф за недолив топлива в размере одного процента от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. За повторные нарушения сумма штрафа увеличится до трех процентов от выручки, но не менее двух миллионов рублей.

Ранее "Известия" со ссылкой на данные Росстандарта сообщили, что почти каждая пятая АЗС в России недоливает клиентам топливо, а на каждой десятой заправке реализуют некачественный бензин.

Позднее руководитель Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что разрабатывается новый метод проверок автозаправочных станций. Так, проверять предлагается не конкретную колонку, а ее работу в связке с оператором за кассой.