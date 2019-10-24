В Узбекистане спасли мужчину, проглотившего иглу во время чистки зубов

ТАШКЕНТ, 24 окт - РИА Новости. Хирурги многопрофильного медицинского центра Кашкадарьинской области на юге Узбекистана успешно прооперировали молодого человека, проглотившего швейную иглу во время чистки зубов, сообщил РИА Новости в четверг представитель областного минздрава.

Представитель минздрава сообщил, что 21 октября в областной медцентр поступил 19-летний житель Гузарского района, который проглотил швейную иглу. Со слов пациента выяснилось, что с ее помощью молодой человек пытался извлечь остатки пищи, застрявшей у него в зубах.

"Рентген и компьютерная томография выявили, что игла находится в шейном отделе позвоночника. Было принято решение срочно провести операцию по извлечению иглы", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, для центра эта первая подобная операция, где с помощью электро-оптического преобразователя, удалось извлечь иглу, не задев нервную и кровеносную системы.

"Операция прошла успешно. В настоящий момент состояние пациента хорошее, его готовят к выписке", - уточнил собеседник агентства.