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РИА Новости

В Узбекистане спасли мужчину, проглотившего иглу во время чистки зубов

05:03 24.10.2019
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© Depositphotos / MerznataliaЗубная паста
Зубная паста
© Depositphotos / Merznatalia
Зубная паста. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 24 окт - РИА Новости. Хирурги многопрофильного медицинского центра Кашкадарьинской области на юге Узбекистана успешно прооперировали молодого человека, проглотившего швейную иглу во время чистки зубов, сообщил РИА Новости в четверг представитель областного минздрава.
Представитель минздрава сообщил, что 21 октября в областной медцентр поступил 19-летний житель Гузарского района, который проглотил швейную иглу. Со слов пациента выяснилось, что с ее помощью молодой человек пытался извлечь остатки пищи, застрявшей у него в зубах.

"Рентген и компьютерная томография выявили, что игла находится в шейном отделе позвоночника. Было принято решение срочно провести операцию по извлечению иглы", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, для центра эта первая подобная операция, где с помощью электро-оптического преобразователя, удалось извлечь иглу, не задев нервную и кровеносную системы.
"Операция прошла успешно. В настоящий момент состояние пациента хорошее, его готовят к выписке", - уточнил собеседник агентства.
В январе 2018 года врачи после рентгена нашли у 11-месячного ребенка из Ферганской области 16 швейных иголок, они находились в его теле около месяца. Иголки были извлечены в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в Ташкенте после девятичасовой операции. Спустя два месяца младенец был выписан из клиники.
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