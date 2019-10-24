В Хабаровском крае уменьшилось количество подтопленных поселков

ХАБАРОВСК, 24 окт - РИА Новости. Семь населенных пунктов из 14, подтопленных паводком в Хабаровском крае, к утру четверга освободились от воды, сообщает региональный главк МЧС России.

"За прошедшие сутки полностью освободились от воды населенные пункты Верхний Нерген Нанайского района, Гайтер Комсомольского района. В Ульчском районе вода полностью ушла с территории населенных пунктов Мариинский Рейд, Богородское, Мариинское, Сусанино, Кальма. В настоящий момент в зоне паводка продолжают оставаться 7 населённый пунктов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этих населенных пунктах подтоплено три приусадебных участка и три участка автодорог. Также вода сохраняется на одном земельном участке, где хозяйственная деятельность не ведется.

Сообщается, что уровень реки у города Комсомольска-на-Амуре за сутки опустился на 29 сантиметров – до 205 сантиметров, у Хабаровска снизился на 10 сантиметров – до 79 сантиметров, у Николаевска-на-Амуре на 8 сантиметров - до 190 сантиметров.