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РИА Новости

В Хабаровском крае уменьшилось количество подтопленных поселков

04:18 24.10.2019
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Янышев
Паводок в Хабаровске. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 24 окт - РИА Новости. Семь населенных пунктов из 14, подтопленных паводком в Хабаровском крае, к утру четверга освободились от воды, сообщает региональный главк МЧС России.
"За прошедшие сутки полностью освободились от воды населенные пункты Верхний Нерген Нанайского района, Гайтер Комсомольского района. В Ульчском районе вода полностью ушла с территории населенных пунктов Мариинский Рейд, Богородское, Мариинское, Сусанино, Кальма. В настоящий момент в зоне паводка продолжают оставаться 7 населённый пунктов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в этих населенных пунктах подтоплено три приусадебных участка и три участка автодорог. Также вода сохраняется на одном земельном участке, где хозяйственная деятельность не ведется.
Сообщается, что уровень реки у города Комсомольска-на-Амуре за сутки опустился на 29 сантиметров – до 205 сантиметров, у Хабаровска снизился на 10 сантиметров – до 79 сантиметров, у Николаевска-на-Амуре на 8 сантиметров - до 190 сантиметров.
В Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров. Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей.
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