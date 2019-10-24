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РИА Новости

В Мексике министр отказался покинуть пост после фиаско с сыном наркобарона

04:16 24.10.2019
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© AP Photo / Eduardo VerdugoНаркобарон Хоакин Гусман Лоэра
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра. Архивное фото
МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дурасо заявил, что не будет уходить с поста по требованию оппозиции после провала спецоперации по задержанию сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по кличке Коротышка.
"Таких постов не ищут, и от них не отказываются, они предполагают ответственность", - сказал Дурасо журналистам после мероприятия в Сенате, отвечая на вопрос о возможной отставке по требованию ряда политиков. Слова политика публикует газета Миленио.
Министр при этом сообщил, что "с большим удовольствием" выступит с докладом перед сенаторами, которые потребовали отчета об операции и ситуации в Кулиакане.
Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал провал операции по задержанию Овидио Гусмана, которая привела к ожесточенным уличным боям в Кулиакане, штат Синалоа. Де-факто, боевики картеля Синалоа вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Овидио Гусмана по кличке Мышь, которого задержал после перестрелки совместный патруль минобороны и нацгвардии.
По данным властей, за семь часов столкновений в Кулиакане погибли девять человек, ещё 23 получили ранения различной степени тяжести. Беспорядками воспользовались заключённые местной тюрьмы, из которой сбежали 55 преступников.
Вооруженные беспорядки в Синалоа после задержания сына наркобарона Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка
22 октября, 22:22РИА Новости
Власти Мексики пообещали задержать сына наркобарона Коротышки
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Хоакин Гусман ЛоэраМексикаВ мире
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