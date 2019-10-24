В Мексике министр отказался покинуть пост после фиаско с сыном наркобарона

МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дурасо заявил, что не будет уходить с поста по требованию оппозиции после провала спецоперации по задержанию сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по кличке Коротышка.

"Таких постов не ищут, и от них не отказываются, они предполагают ответственность", - сказал Дурасо журналистам после мероприятия в Сенате, отвечая на вопрос о возможной отставке по требованию ряда политиков. Слова политика публикует газета Миленио.

Министр при этом сообщил, что "с большим удовольствием" выступит с докладом перед сенаторами, которые потребовали отчета об операции и ситуации в Кулиакане.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал провал операции по задержанию Овидио Гусмана, которая привела к ожесточенным уличным боям в Кулиакане, штат Синалоа. Де-факто, боевики картеля Синалоа вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Овидио Гусмана по кличке Мышь, которого задержал после перестрелки совместный патруль минобороны и нацгвардии.