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РИА Новости

Исследование: в России выросло число вакансий от музеев и галерей

04:07 24.10.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСмотритель в музее
Смотритель в музее
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Смотритель в музее. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Число вакансий от музеев и галерей в РФ выросло в пять раз за 5 лет, наиболее популярной является вакансия экскурсовода (2,5%), показало исследование компании HeadHunter и Театрального музея имени А.А. Бахрушина.
Согласно данным исследования, в 2018 году число вакансий от галерей и музеев составляло 604% по сравнению с 2014-ым, в 2019 - 532%. Оно также показало, что средняя предлагаемая зарплата для музейных сотрудников составляет 25,5 тысячи рублей.
Больше половины работодателей в этой сфере (53%) находятся в Москве, менее одной пятой части - в Санкт-Петербурге (16%). Исследование также показало, что большинство (76%) соискателей на должности музейных сотрудников не готовы к переезду, пятая часть (22%) отметили, что готовы переехать.
Средние ожидаемые зарплаты музейных работников составляют 30 тысяч рублей. При этом в Москве соискатели на эти должности рассчитывают на 35 тысяч рублей, а в регионах - на 25 тысяч. У сотрудников с опытом работы более девяти лет зарплатные ожидания выше (34,5 тысячи рублей), чем у тех, кто проработал 3-6 лет (32,6 тысячи рублей) или менее года (24,1 тысячи рублей).
Смотритель в музее
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