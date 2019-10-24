Детского тренера с Урала, уволенную за откровенные фото, вызвали на допрос

По словам Конопенко, ей вручили две повестки как свидетелю по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

От фото до стриптиза. Учителей травят за личную жизнь и аморальные поступки

От фото до стриптиза. Учителей травят за личную жизнь и аморальные поступки

Ранее стало известно, что с 41-летней женщиной расторгли договор, обвинив ее в "нарушении нравственных и этических норм", а также в совершении "аморального поступка" из-за фотосессии в стиле ню, которую руководство спортивного центра нашло в интернете. При этом фотографии были сделаны еще в 2000-х годах.