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РИА Новости

Детского тренера с Урала, уволенную за откровенные фото, вызвали на допрос

04:06 24.10.2019 (обновлено: 04:15 24.10.2019)
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© RT / Алексей БоярскийЕкатерина Конопенко
Екатерина Конопенко
© RT / Алексей Боярский
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Тренер Екатерина Конопенко, которую уволили из юношеского центра "Максимум" в Магнитогорске из-за появления фотографий 19-летней давности, заявила, что ее вызвали на допрос. Об этом она написала на своей странице "ВКонтакте".
По словам Конопенко, ей вручили две повестки как свидетелю по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.
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14 февраля, 08:00РИА Новости
От фото до стриптиза. Учителей травят за личную жизнь и аморальные поступки
Ранее стало известно, что с 41-летней женщиной расторгли договор, обвинив ее в "нарушении нравственных и этических норм", а также в совершении "аморального поступка" из-за фотосессии в стиле ню, которую руководство спортивного центра нашло в интернете. При этом фотографии были сделаны еще в 2000-х годах.
По итогам прокурорской проверки руководству "Максимума" вынесли представление о дисциплинарном взыскании. После этого Конопенко уволили в соответствии с пунктом 8 статьи 81 Трудового кодекса.
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Екатерина КонопенкоМагнитогорскРоссияЧелябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Да, это вам не взяточников и преступников ловить,тут само к вам на галочку лезет.
24 октября, 04:53
с старый прапор
3800001
А пенсионном фонде опять денег не хватает и в фонде дольщиков деньги пропали! Но там ни кто не проверяет! И ни кого не сажают!)))
24 октября, 06:25
mmetsavaim
1500003
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