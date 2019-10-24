Детского тренера с Урала, уволенную за откровенные фото, вызвали на допрос

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Тренер Екатерина Конопенко, которую уволили из юношеского центра "Максимум" в Магнитогорске из-за появления фотографий 19-летней давности, заявила, что ее вызвали на допрос. Об этом она написала на своей странице "ВКонтакте".
По словам Конопенко, ей вручили две повестки как свидетелю по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.
Ранее стало известно, что с 41-летней женщиной расторгли договор, обвинив ее в "нарушении нравственных и этических норм", а также в совершении "аморального поступка" из-за фотосессии в стиле ню, которую руководство спортивного центра нашло в интернете. При этом фотографии были сделаны еще в 2000-х годах.
По итогам прокурорской проверки руководству "Максимума" вынесли представление о дисциплинарном взыскании. После этого Конопенко уволили в соответствии с пунктом 8 статьи 81 Трудового кодекса.