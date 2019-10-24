Названа вероятная причина пожара на кладбище во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - РИА Новости. По предварительным данным, причиной пожара на кладбище во Владивостоке стало неосторожное обращение с огнем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
Ранее ГУ МЧС РФ по Приморскому краю сообщило о том, что три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке.
"В результате пожара на кладбище во Владивостоке два человека, которые распивали спиртное и курили, погибли. Третий находится в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, по данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка", - сообщила Римская.