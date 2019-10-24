Названа вероятная причина пожара на кладбище во Владивостоке

"В результате пожара на кладбище во Владивостоке два человека, которые распивали спиртное и курили, погибли. Третий находится в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, по данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка", - сообщила Римская.