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РИА Новости

Названа вероятная причина пожара на кладбище во Владивостоке

04:05 24.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - РИА Новости. По предварительным данным, причиной пожара на кладбище во Владивостоке стало неосторожное обращение с огнем, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
Ранее ГУ МЧС РФ по Приморскому краю сообщило о том, что три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке.
"В результате пожара на кладбище во Владивостоке два человека, которые распивали спиртное и курили, погибли. Третий находится в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, по данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка", - сообщила Римская.
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