Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Родственник убитого под Ростовом фермера в интервью телеканалу "Звезда" рассказал, с чего началась перестрелка, в результате которой погибли пять человек.
По словам мужчины, перед инцидентом полтора десятка человек прибыли на заседание правления местного кооператива, предложив "разобраться на улице".
"Наши и не думали, что там оружие будет. Завязалась драка, которую сперва разняли. Оказалось, в засаде находились шесть или семь машин. Начали стрелять. Одного убили, второго ранили, и только тогда наши начали отвечать", - заявил мужчина.
По данным следствия, конфликт между жителями хутора Чернозубовка Орловского района Ростовской области произошел из-за участков для выпаса скота. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство". Двое участников перестрелки находятся в реанимации.
Как рассказал РИА Новости представитель главы Чеченской республики в Ростовской области Имран Исраилов, перестрелка произошла на бытовой почве из-за давних судебных споров между двумя семьями.