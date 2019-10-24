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РИА Новости

Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка

03:43 24.10.2019 (обновлено: 07:27 24.10.2019)
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© СК РФСледственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
© СК РФ
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Родственник убитого под Ростовом фермера в интервью телеканалу "Звезда" рассказал, с чего началась перестрелка, в результате которой погибли пять человек.
По словам мужчины, перед инцидентом полтора десятка человек прибыли на заседание правления местного кооператива, предложив "разобраться на улице".
Опубликовано видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
Вчера, 02:20РИА Новости
Опубликовано видео с места смертельной перестрелки в Ростовской области
"Наши и не думали, что там оружие будет. Завязалась драка, которую сперва разняли. Оказалось, в засаде находились шесть или семь машин. Начали стрелять. Одного убили, второго ранили, и только тогда наши начали отвечать", - заявил мужчина.
По данным следствия, конфликт между жителями хутора Чернозубовка Орловского района Ростовской области произошел из-за участков для выпаса скота. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство". Двое участников перестрелки находятся в реанимации.
Как рассказал РИА Новости представитель главы Чеченской республики в Ростовской области Имран Исраилов, перестрелка произошла на бытовой почве из-за давних судебных споров между двумя семьями.
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
Вчера, 09:38РИА Новости
В Ростовской области задержали участника перестрелки между фермерами
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Перестрелка между фермерами в Ростовской областиРостовская областьПроисшествия
Популярные комментарии
ах вот кто виноват, что водители дерутся на перекрестке, что дети избивают сверстников, что сосед за стакан водки кидается с ножом...ВЛАСТЬ виновата! Не мы,сами, потерявшие человеческое лицо и уважение, а ВЛАСТЬ! Красиво, красиво..
24 октября, 06:20
ОБОльга Белова
1500009
У всёпропальщиков так всегда - власть виновата... Хотя власть - это те де люди. Просто разговаривать надо уметь, а некоторым не дано...
24 октября, 05:28
eldeckel
700104
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