Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка

По словам мужчины, перед инцидентом полтора десятка человек прибыли на заседание правления местного кооператива, предложив "разобраться на улице".

"Наши и не думали, что там оружие будет. Завязалась драка, которую сперва разняли. Оказалось, в засаде находились шесть или семь машин. Начали стрелять. Одного убили, второго ранили, и только тогда наши начали отвечать", - заявил мужчина.