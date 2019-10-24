Сноуден рассказал, как оказался в "ловушке" в России

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.

"Моя жизнь не легче от того, что я попал в ловушку в стране, которую я не выбирал. Люди не помнят этого, но я направлялся в Латинскую Америку, когда власти США аннулировали мой паспорт, из-за чего я оказался заблокирован в России", - сказал он в интервью американскому комментатору Джо Рогану.

По его словам, сложно находиться в оппозиции политике властей одновременно и США, и России.

"Это трудно. Это не доставляет удовольствия, но я чувствую, что это необходимо… Я ни с кем не связан, я не испытываю любви к российским властям. Я не выбирал быть здесь", - сказал Сноуден.

"Я публиковал сообщения в Twitter о голосовании на российских выборах, я критиковал российского президента, называя его по имени", - перечислил он.

Бывший сотрудник спецслужб не исключил, что в какой-то момент российские власти могут не продлить ему вид на жительство, который надо обновлять каждые три года.

"Но вопрос вот в чем: а какая альтернатива? Да, российские власти могут подставить меня, но они могли подставить меня, даже если бы я ничего не говорил. Так должен я замолкнуть и сидеть тихо перед лицом вещей, которые я считаю несправедливыми, потому что так будет безопаснее?" - задался вопросом Сноуден.

Однако, безопасность, по его словам, это не то, ради чего он вышел с разоблачениями.