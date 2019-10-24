Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T07:14Z
https://ria.ru/20191024/1560143370.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/100996/75/1009967512_0:7:2000:1132_1036x0_80_0_0_746076d72eb4f0c95af70ca717d5c471.jpg
РИА Новости

Сноуден рассказал, как оказался в "ловушке" в России

03:34 24.10.2019 (обновлено: 07:14 24.10.2019)
180084
© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.

"Моя жизнь не легче от того, что я попал в ловушку в стране, которую я не выбирал. Люди не помнят этого, но я направлялся в Латинскую Америку, когда власти США аннулировали мой паспорт, из-за чего я оказался заблокирован в России", - сказал он в интервью американскому комментатору Джо Рогану.

По его словам, сложно находиться в оппозиции политике властей одновременно и США, и России.
"Это трудно. Это не доставляет удовольствия, но я чувствую, что это необходимо… Я ни с кем не связан, я не испытываю любви к российским властям. Я не выбирал быть здесь", - сказал Сноуден.
Эдвард Сноуден
00:29РИА Новости
Сноуден уверен, что США обязательно будут вмешиваться в российские выборы

"Я публиковал сообщения в Twitter о голосовании на российских выборах, я критиковал российского президента, называя его по имени", - перечислил он.

Бывший сотрудник спецслужб не исключил, что в какой-то момент российские власти могут не продлить ему вид на жительство, который надо обновлять каждые три года.
"Но вопрос вот в чем: а какая альтернатива? Да, российские власти могут подставить меня, но они могли подставить меня, даже если бы я ничего не говорил. Так должен я замолкнуть и сидеть тихо перед лицом вещей, которые я считаю несправедливыми, потому что так будет безопаснее?" - задался вопросом Сноуден.
Однако, безопасность, по его словам, это не то, ради чего он вышел с разоблачениями.
"Если бы я хотел быть в безопасности, то сидел бы до сих пор на Гавайях и зарабатывал бы кучу денег, шпионя за всеми вами", - добавил американец.
Эдвард Сноуден
00:01РИА Новости
Сноуден объяснил, почему не хочет давать интервью российским СМИ
15093242066543
Обсудить 104
Эдвард СноуденРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Мы все помним, что ты не хотел тут оставаться и просто, как заяц петлял через нашу страну и оказался заперт тут. Тем не менее, вместо того, чтоб тебя выдворить на твою родину и просто забыть, власть нашей страны проявила милосердие, тебя спасли и пригрели. Хорошая или плохая у нас власть, мы сами разберемся и обсудим, это наше дело,,которое всяких сноуденов не касается. Своих клинтонов и трампов грязью поливай, Сноуден
24 октября, 04:05
ggiulietta-94
402000244
ну так собирайся и уезжай из России
24 октября, 03:51
СКСергей Кайгородов
339500231
Рекомендуем
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
РИА
Новости
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон прокомментировал сообщение об обнаружении 39 тел мигрантов
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
Карабин производства компании ORSIS
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Екатерина Конопенко
Детского тренера с Урала, уволенную за откровенные фото, вызвали на допрос
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Киев
СМИ припомнили попавшему в скандал украинскому хору обращение к россиянам
Полицейский
Представитель Чечни назвал причину перестрелки в Ростовской области
Собака породы золотистый ретривер
В Германии родился щенок мятного цвета
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась новая функция
Девушка со смартфоном и банковской картой
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
06:59Врач рассказал, как избежать сонного паралича
06:58Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР
06:57Министры обороны НАТО обсудят операцию Турции в Сирии
Лента новостейМолния