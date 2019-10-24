Российско-германский телескоп приступил к составлению карты Вселенной

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российско-германская астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" начала составлять карту всей Вселенной, на сегодняшний день изучено 2% всего неба, сообщил РИА Новости научный руководитель российской части миссии, глава отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН Михаил Павлинский.

Российско-немецкая астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", выведенная на орбиту в июле, 21 октября достигла рабочей точки в 1,5 миллиона километров от Земли.

"Научная программа уже идет. Мы ее начали в августе. На сегодняшний день с помощью российского телескопа ART-XC исследовали несколько десятков площадок, сотни источников. Были наблюдения пульсаров, вспышек сверхновых, внегалактических объектов, галактики Андромеда, Малого Магелланова облака. Сейчас наши германские коллеги, протестировав телескоп eROSITA, тоже приступают к выполнению ранней научной программы", - сказал он.

К обзору всего неба телескоп перейдет к концу ноября - началу декабря. "Но она (карта Вселенной - ред.) уже составляется. Мы уже 2% карты сделали. Любое исследование отдельных объектов идет в общую копилку. И через полгода сделаем полный обзор", - рассказал он.

Цель "Спектра-РГ" - составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт. На каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.

Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).