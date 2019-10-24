В Ватикане объяснили, как технологии могут приближать людей к Богу

РИМ, 24 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Стремление человека к Богу не исчезнет даже с развитием современных технологий, и Римско-католическая церковь широко использует их для привлечения молодёжи и общения с ней на одном языке, рассказал РИА Новости глава молодежного отдела ватиканской Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни Жоау Шагаш (Joao Chagas).
"Христианская вера во многом опирается на тайну боговоплощения – принятии Богом образа человека, его вступлении в человеческую реальность. Поэтому даже традиционная молитва, которую, например, читают по четкам, должна быть способной соответствовать языку современного человека, особенно молодежи", - заявил ватиканский чиновник.
На прошлой неделе в Ватикане представили "умные" четки. Они работают по принципу фитнес-трекера и синхронизируются с мобильным приложением, которое призвано напоминать о различных церковных праздниках и молитвах.
"Мы знаем, насколько для молодых людей важно цифровое измерение: они проводят часы в интернете, в социальных сетях, и для налаживания диалога с современным человеком очень важно создать, скажу так, "цифровой мост" с миром молодежи и не только", - отметил представитель Римской курии.
По его словам, католическая церковь развивает инициативы во многих областях современных технологий. Например, несколько лет назад швейцарские подростки создали христианскую интернет-радиостанцию.
"Если не ошибаюсь, в прошлом году в Риме прошла встреча представителей Церкви с талантливыми программистами, чтобы направить их умения во благо, а не на хакерство", - добавил бразильский священнослужитель.
Падре Шагаш также рассказал, что каждую среду и четверг дикастерия по делам мирян, семьи и жизни публикует короткие видео, в которых молодые верующие комментируют для своих сверстников апостольское увещание папы Франциска "Христос жив", обращенное к молодежи. В планах у них - создание плейлиста из 26 роликов, из которых готовы семь.
Кроме того, для интересующих религией на платформах IOS и Android работает приложение DoCat – (от английского глагола "делать" и слова "катехизис") для изучения социальной доктрины Церкви.
Как отметил собеседник агентства, оно создано "для молодых людей, которые хотят засучить рукава и изменить мир".
"Человеческое сердце всегда нуждается в Боге. Я думаю, что эта жажда никогда не иссякнет. Еще десятки лет назад и, может, даже веков, говорили про смерть Бога. Различные идеологии размышляли над тем, как убить стремление к Богу у человека. Но это никогда не происходило, и более того, мы видим большой подъем. Необходимо переводить это желание в различные формы: мы не можем остановиться на технологиях, нужен прямой контакт, личное общение. Но желание найти Бога в человеке никогда не пройдет, оно вечно", - сказал падре Шагаш.
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