Информатора по делу об импичменте Трампа призвали публично дать показания

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Лидеры республиканцев в палате представителей США Майкл Маккол, Джим Джордан и Девин Нуньес в письме главе комитета палаты представителей по разведке Адаму Шиффу призвали информатора по делу об импичменте против президента США Дональда Трампа дать публичные показания перед конгрессом.

"Поскольку так называемое расследование об импичменте собирает информацию, которая противоречит обвинениям сотрудника, мы просим, чтобы вы устроили публичные показания сотрудника и всех лиц, на которые он полагался, формулируя жалобу, перед комитетами", - говорится в письме.

Демократы начали процедуру импичмента против Дональда Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от Демократической партии. Трамп обвинения отрицает.