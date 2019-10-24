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РИА Новости

Информатора по делу об импичменте Трампа призвали публично дать показания

03:21 24.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Лидеры республиканцев в палате представителей США Майкл Маккол, Джим Джордан и Девин Нуньес в письме главе комитета палаты представителей по разведке Адаму Шиффу призвали информатора по делу об импичменте против президента США Дональда Трампа дать публичные показания перед конгрессом.
"Поскольку так называемое расследование об импичменте собирает информацию, которая противоречит обвинениям сотрудника, мы просим, чтобы вы устроили публичные показания сотрудника и всех лиц, на которые он полагался, формулируя жалобу, перед комитетами", - говорится в письме.
Демократы начали процедуру импичмента против Дональда Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от Демократической партии. Трамп обвинения отрицает.
В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
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