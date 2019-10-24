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РИА Новости

В России нет тренажеров для обучения высшему пилотажу

03:16 24.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПриборы в кабине пилота авиатренажера
Приборы в кабине пилота авиатренажера
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Приборы в кабине пилота авиатренажера. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Тренажеров, которые позволяют летчикам отрабатывать технику высшего пилотажа, в России нет, сообщил РИА Новости президент Федерации самолетного спорта Москвы, основатель пилотажной группы "Первый полет" Роман Овчинников.
"Курсант летает вместе с инструктором на самолете с двойным управлением. Инструктор показывает технику выполнения фигур высшего пилотажа на практике. Тренажеров, которые позволяют отрабатывать именно технику высшего пилотажа, нет, но думаю, что они появятся", - сказал он.
В то же время Овчинников отметил, что для тренировок есть авиасимуляторы и компьютерные симуляторы полетов.
"Я пробовал летать на авиасимуляторе в "воображаемом" Як-52. Также есть симуляторы на компьютере: садишься за компьютер и чувствуешь себя пилотом. На реальность очень похоже, особенно если приобрести специальные педали, штурвал и кресло", - сказал Овчинников.
По его словам, такая тренировка позволяет сократить время и стоимость обучения. "Поэтому тренажеры именно под высший пилотаж очень нужны", - добавил Овчинников.
"Первый полет" - единственная в России профессиональная пилотажная группа на поршневых самолетах Як-52 и Як-54. В настоящее время группа выполняет полёты в составе шести желто-красных самолётов. Пилотажная группа выступает как в России, так и за рубежом.
Тренажер для пилотов
27 августа, 14:01Сказано в эфире
Заслуженный пилот назвал "ошибку мирового масштаба" в летной подготовкеМинтранс внес в правительство предложения по повышению безопасности полетов, сообщили в ведомстве. Бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, чего, на его взгляд, следует избегать при подготовке пилотов.
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