Росстат рассказал, как пройти перепись населения через интернет

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россияне, которые не захотят открывать дверь переписчикам во время переписи населения в 2020 году, смогут пройти ее самостоятельно на портале госуслуг, однако затем переписчики лично приходят и фиксируют эту информацию, и в этот момент нужно быть особо внимательными, так как под видом переписчиков могут скрываться мошенники, заявил в подкасте РИА Новости "Перепись. Все точно" советник руководителя Росстата Павел Смелов.

Перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

"Многие жители боятся открывать двери переписчикам – часто в больших городах это незнакомые люди, не хотят пускать к себе домой. Или же наоборот, хотят, но все мы работаем с семи (утра – ред.) до восьми (вечера – ред.), и переписчик нас не застает дома: и мы предоставляем такую возможность переписаться самостоятельно, когда это удобно", - сказал эксперт.

По его словам, любой человек, у которого есть учетная запись на портале госуслуг, просто заходит на портал и заполняет анкету на себя и на членов своего домашнего хозяйства – занимает это минут 15-20.

Затем к человеку придет переписчик, чтобы верифицировать данные. "Он точно придет, потому что все, кто переписался на портале госуслуг – списки отдаются переписчикам, и у вас формируется специальный код после того как вы прошли. К вам приходит переписчик и говорит: "Вы переписались? Мы знаем. Покажите нам свой код". Он показывает, его считывает планшет, переписчик говорит: "Спасибо, до свидания", - рассказал Смелов.

Двойная проверка нужна, чтобы избежать разных фейковых переписей. "То есть, некоторые люди захотят пошутить, сто процентов, и начнут забивать всякие дурные данные, что "я проживаю по такому-то адресу, вот там такой-то, такой-то". И для проверки мы придем, и человек скажет "нет, это был не я", и тогда мы действительно перепишем живущего там человека", - добавил эксперт. Этот код будет отправлен человеку по СМС или на электронную почту.

Кроме того, в период переписи будут работать специальные участки. "Мы попытаемся сделать их во всех МФЦ, куда люди уже привыкли ходить постоянно за справками, за документами и там же будет организована возможность переписаться. А также в каких-то школах, детских садах, где обычно проходят у нас выборы, куда люди тоже привыкли ходить. Поэтому это не будут какие-то новые места неизвестные никому", - пояснил он.