В МЧС рассказали, как не проспать пожар в жилом доме

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Число пожаров в жилье всегда возрастает в период похолодания из-за массового использования отопительных приборов; существенно снизить риск гибели людей позволяют автономные дымовые датчики, извещающие о возгораниях, советуют в МЧС РФ в рамках проходящего месячника по ГО.

Спасатели рекомендуют оборудовать свои квартиры не только первичными средствами пожаротушения, например, огнетушителями, но и автономными дымовыми извещателями о пожарах. Такие датчики очень быстро реагируют на дым на ранней стадии возгорания и звуковым сигналом позволяют оперативно предупредить людей об угрозе пожара.

Ведомство напоминает, что с наступлением холодов особое внимание необходимо уделить отопительным приборам, прежде всего электрообогревателям, газовым котлам, а также печам.

За состоянием обогревательных приборов нужно следить постоянно и в случае необходимости вовремя ремонтировать. Использовать в быту можно только приборы, изготовленные промышленным способом. Самодельные электрообогреватели использовать запрещено.