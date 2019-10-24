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РИА Новости

В МЧС рассказали, как не проспать пожар в жилом доме

03:11 24.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Число пожаров в жилье всегда возрастает в период похолодания из-за массового использования отопительных приборов; существенно снизить риск гибели людей позволяют автономные дымовые датчики, извещающие о возгораниях, советуют в МЧС РФ в рамках проходящего месячника по ГО.
Спасатели рекомендуют оборудовать свои квартиры не только первичными средствами пожаротушения, например, огнетушителями, но и автономными дымовыми извещателями о пожарах. Такие датчики очень быстро реагируют на дым на ранней стадии возгорания и звуковым сигналом позволяют оперативно предупредить людей об угрозе пожара.
Ведомство напоминает, что с наступлением холодов особое внимание необходимо уделить отопительным приборам, прежде всего электрообогревателям, газовым котлам, а также печам.
За состоянием обогревательных приборов нужно следить постоянно и в случае необходимости вовремя ремонтировать. Использовать в быту можно только приборы, изготовленные промышленным способом. Самодельные электрообогреватели использовать запрещено.
Важно помнить, что у каждого отопительного прибора есть свой срок эксплуатации, в среднем он составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям, резюмирует МЧС.
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