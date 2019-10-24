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РИА Новости

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

03:03 24.10.2019 (обновлено: 06:13 24.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКарабин производства компании ORSIS
Карабин производства компании ORSIS
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Карабин производства компании ORSIS. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Россия направит Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS (входит в группу "Промтехнологии") и попросит министра обороны этой страны Давида Тонояна урегулировать данную ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе". Впоследствии данную информацию официально подтвердили в армянском военном ведомстве.
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По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, нота уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне.
В ноте, подписанной 22 октября 2019 года заместителем главы Минпромторга России Олегом Рязанцевым и адресованной министру обороны Армении Давиду Тонояну, говорится, что заявка на участие ORSIS в данном тендере была "без веских оснований отклонена", а сама компания "немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков" Вооруженных сил Армении.
Из документа также следует, что Минобороны Армении "неправомерно обратилось в банк с требованием оплаты банковской гарантии участия в тендере", хотя по закону компания должна была выплатить такую компенсацию, если бы она выиграла тендер и сама отказалась от подписания контракта.
"Прошу вас рассмотреть сложившуюся ситуацию и дать указания о принятии мер, направленных на её урегулирование", - говорится в документе.
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РоссияАрменияБезопасность
Популярные комментарии
Зря они поворачиваются к России задом... Могут и пинка получить и тогда останутся в окружении "настоящих друзей" - Грузии, Турции, Азербайджана...
24 октября, 05:01
eldeckel
1330001662
Может нужно сделать армянам въезд в РФ по визам,а не принимать всех подряд?Жителям ДНР и ЛНР сложнее получить гражданство РФ ,чем армянам.
24 октября, 03:46
pproskonstantin
147110013
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