"Подглядывающая" за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли работника пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского, которая во время интервью главы государства в ходе визита в Японию появлялась за кадром, выглядывая из-за угла и делая странные жесты.