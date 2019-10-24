КНДР надеется на "мудрое" решение США до конца года

СЕУЛ, 24 окт – РИА Новости. КНДР по-прежнему надеется на преодоление всех препятствий в отношениях с США и рассчитывает увидеть изменение подходов Вашингтона до конца года, говорится в заявлении советника МИД КНДР Ким Ге Гвана.
После безрезультатного окончания рабочих переговоров представителей США и КНДР в Стокгольме северокорейский спецпосланник Ким Мён Гиль уже заявлял "США явились с пустыми руками", не учтя требования КНДР. Американская сторона опровергла это заявление, отметив, что дискуссии были "хорошими" с рядом новых "креативных идей". Позже МИД КНДР заявил, что, если США не избавятся от "враждебной политики", не предложат реалистичного решения по денуклеаризации и гарантий безопасности до конца года, Северная Корея не будет продолжать переговоры.
"Мы хотели бы увидеть, как США (собираются) мудро преодолеть конец этого года", - заявил Ким Ге Гван, слова которого приводит ЦТАК.
По словам советника, во время его последней встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном несколько дней назад, когда он докладывал ему о текущих проблемах в отношениях с США, северокорейский лидер подтвердил, что у него особые отношения президентом Трампом.
"Не могу не надеяться, что на основе таких дружеских отношений мы сможем устранить все препятствия, лежащие между КНДР и США, и создать задел для развития двусторонних отношений в более благоприятном направлении", - подчеркнул северокорейский дипломат.
В то же время, по его мнению, проблема в том, что составители политики в отношении КНДР в американской администрации по-прежнему мыслят понятиями холодной войны, охвачены идеологическими предубеждениями и настроены на безоговорочную вражду, что не согласуется с политическим видением и волей президента Трампа.
Находящийся с визитом в Сеуле спецпосланник МИД Швеции накануне сообщил, что его страна планирует в ближайшие недели пригласить США и КНДР провести на новую рабочую встречу. Он положительно оценил перспективы продолжения переговоров, заявив, что обе стороны настроены на то, чтобы воспользоваться открывшейся исторической возможностью. Однако, по его словам "этот шанс не будет длиться вечно" и "сторонам необходимо учитывать внутренние политические графики, (потом) общая ситуация может поменяться".
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