КНДР надеется на "мудрое" решение США до конца года

СЕУЛ, 24 окт – РИА Новости. КНДР по-прежнему надеется на преодоление всех препятствий в отношениях с США и рассчитывает увидеть изменение подходов Вашингтона до конца года, говорится в заявлении советника МИД КНДР Ким Ге Гвана.

После безрезультатного окончания рабочих переговоров представителей США и КНДР в Стокгольме северокорейский спецпосланник Ким Мён Гиль уже заявлял "США явились с пустыми руками", не учтя требования КНДР. Американская сторона опровергла это заявление, отметив, что дискуссии были "хорошими" с рядом новых "креативных идей". Позже МИД КНДР заявил, что, если США не избавятся от "враждебной политики", не предложат реалистичного решения по денуклеаризации и гарантий безопасности до конца года, Северная Корея не будет продолжать переговоры.

"Мы хотели бы увидеть, как США (собираются) мудро преодолеть конец этого года", - заявил Ким Ге Гван, слова которого приводит ЦТАК

По словам советника, во время его последней встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном несколько дней назад, когда он докладывал ему о текущих проблемах в отношениях с США, северокорейский лидер подтвердил, что у него особые отношения президентом Трампом.

"Не могу не надеяться, что на основе таких дружеских отношений мы сможем устранить все препятствия, лежащие между КНДР и США, и создать задел для развития двусторонних отношений в более благоприятном направлении", - подчеркнул северокорейский дипломат.

В то же время, по его мнению, проблема в том, что составители политики в отношении КНДР в американской администрации по-прежнему мыслят понятиями холодной войны, охвачены идеологическими предубеждениями и настроены на безоговорочную вражду, что не согласуется с политическим видением и волей президента Трампа.