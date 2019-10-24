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РИА Новости

На ракетной базе в США нашли марихуану

02:31 24.10.2019 (обновлено: 04:43 24.10.2019)
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© AP Photo / David Goldman База ВВС США
База ВВС США
© AP Photo / David Goldman
База ВВС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. ВВС США расследуют сообщения об обнаружении марихуаны на военной базе в штате Северная Дакота, где размещены межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III (Минитмен-III), сообщает издание Task & Purpose.
Издание отмечает, что ранее в профильных социальных сетях появились сообщения о том, что один из военных на базе ВВС США "Майнот" (Minot Air Force Base) был пойман за курением марихуаны во время своей смены. Сообщалось, что в результате обыска в одном из помещений базы была обнаружена самокрутка с наркотиком.
Представитель военной базы "Майнот" ВВС Габриэль Кушинг подтвердил изданию, что руководство базы расследует "сообщения о подозрении на нелегальные наркотики на ее наземном объекте". Он отказался привести подробности, отметив до окончания расследования информация предоставляться не будет.
Агенство Associated Press со ссылкой на заявление представителя ВВС США, уточняет, что инцидент произошел еще 9 октября на объекте предупреждения о ракетном запуске. Собеседник агентства подчеркнул, что наркотик не находился вблизи размещения операторов наведения ракет.
Как напоминает Task & Purpose, ранее в мае текущего года двое военных понесли административное наказание за распитие алкоголя на другой ракетной базе, где также размещены ракеты Minuteman, в штате Вайоминг.
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