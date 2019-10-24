Курды обвинили Турцию в применении фосфора при операции на севере Сирии

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Председатель исполнительного комитета "Сирийского демократического совета" (SDC) (политического крыла "Сирийских демократических сил") Ильхам Ахмед заявила в ходе своего выступления в конгрессе США, что Турция использовала фосфор во время военной операции на севере Сирии, передает агентство Председатель исполнительного комитета "Сирийского демократического совета" (SDC) (политического крыла "Сирийских демократических сил") Ильхам Ахмед заявила в ходе своего выступления в конгрессе США, что Турция использовала фосфор во время военной операции на севере Сирии, передает агентство Rudaw

"Они (турки – ред.) использовали химический газ фосфор против мирных жителей. Мы не можем провести экспертизу этого, потому что у нас нет возможностей", - приводит агентство слова Ахмед.

Применение фосфорных боеприпасов запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции о защите жертв войны в случае, если вследствие этого гражданским лицам грозит опасность.

Ахмед также сообщила, что из-за турецкой операции 300 тысяч человек покинули свои дома, 250 человек, большинство из которых дети, погибли, еще 300 человек считаются пропавшими без вести.

Кроме того, она заявила, что в результате операции ряд боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, включая шестерых граждан Франции и двух бельгийцев, сбежали из тюрем.

США и Турция 17 октября договорились о приостановке турецкой военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.

Во вторник по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана был подписан меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает ввод на границу с Турцией за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они будут содействовать отводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.