В США судья согласился выпустить Льва Парнаса под залог в миллион долларов

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Федеральный судья по делу обвиняемых в незаконных пожертвованиях в ходе президентских выборов в США Льва Парнаса и Игоря Фрумана согласился выпустить Парнаса под залог в 1 миллион долларов в виде активов, 200 тысяч долларов из которых - наличные, говорится в документах суда.

Кроме того, отмечается, что Парнасу ограничили передвижение, он согласился надеть GPS-браслет для контроля за его передвижением.

"Согласованные условия выпуска - 1 миллион долларов США; обеспечение 200 тысяч долларов США наличными плюс имущество. Передвижение ограничено ... (предусмотрен) регулярный досудебный надзор; домашний арест, (браслет) GPS", - говорится в документах, опубликованных в судебной базе США по итогам заседания.

Кроме того, расписку о своём согласии на данные процедуры должна предоставить супруга Парнаса.

Ранее стало известно, что обвиняемые в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман заявили в суде о своей невиновности. Обвиняемые в США партнеры личного адвоката президента США Руди Джулиани - Андрей Кукушкин и Дэвид Коррия - также заявили о своей невиновности в федеральном суде Манхеттена.

Граждане США Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррия (первые трое – выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в незаконных пожертвования американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб президента Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани, личному адвокату Трампа, вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.