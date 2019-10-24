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РИА Новости

В США судья согласился выпустить Льва Парнаса под залог в миллион долларов

01:57 24.10.2019
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© Flickr / RogerЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США
© Flickr / Roger
Зал судебных заседаний в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Федеральный судья по делу обвиняемых в незаконных пожертвованиях в ходе президентских выборов в США Льва Парнаса и Игоря Фрумана согласился выпустить Парнаса под залог в 1 миллион долларов в виде активов, 200 тысяч долларов из которых - наличные, говорится в документах суда.
Кроме того, отмечается, что Парнасу ограничили передвижение, он согласился надеть GPS-браслет для контроля за его передвижением.
"Согласованные условия выпуска - 1 миллион долларов США; обеспечение 200 тысяч долларов США наличными плюс имущество. Передвижение ограничено ... (предусмотрен) регулярный досудебный надзор; домашний арест, (браслет) GPS", - говорится в документах, опубликованных в судебной базе США по итогам заседания.
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Кроме того, расписку о своём согласии на данные процедуры должна предоставить супруга Парнаса.
Ранее стало известно, что обвиняемые в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман заявили в суде о своей невиновности. Обвиняемые в США партнеры личного адвоката президента США Руди Джулиани - Андрей Кукушкин и Дэвид Коррия - также заявили о своей невиновности в федеральном суде Манхеттена.
Граждане США Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррия (первые трое – выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в незаконных пожертвования американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб президента Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани, личному адвокату Трампа, вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.
Демократы в конгрессе начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив его в давлении на украинские власти с целью проведения расследования против Байдена. Джулиани, по подозрению демократов, мог играть активную роль в этом давлении.
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