В Израиле оценили шансы на подписание соглашения с РФ о выдаче преступников

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Шансов на подписание соглашения о выдаче преступников между Израилем и Россией стало гораздо меньше на фоне ситуации с осужденной в России израильтянкой, заявил сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии Зеев Элькин.
Израильтянку Нааму Иссахар ранее приговорили в России к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. В багаже Иссахар, летевшей транзитным рейсом через Шереметьево, обнаружили 9,6 грамма гашиша. Просьбу о ее помиловании на имя президента России Владимира Путина направили его израильский коллега Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В стране развернута общественная кампания за освобождение Иссахар, активисты которой призывают израильтян отказаться от полетов в Россию.
"В эти дни между нашими странами готовилось соглашение, которое могло бы облегчить подобную выдачу в будущем. Оно подразумевало взаимную выдачу израильских и российских граждан с тем, чтобы они могли отбывать наказание в Израиле или России. Но теперь шансов на его подписание гораздо меньше. Случится ли это в ближайшем будущем, я не знаю. Не знаю, насколько наш минюст сможет продвигаться с таким соглашением в той общественной атмосфере", - сказал Элькин в интервью газете "Известия".
Наталья Буркова и Алена Тихонова, сестры арестованного в Израиле в 2015 году и ожидающего экстрадиции в США россиянина Алексея Буркова, выступили с идеей обмена россиянина на осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар. Зеев Элькин заявил, что обмен Буркова на Иссахар невозможен, так как Бурков был арестован в Израиле вследствие американского обращения в Интерпол и не был осужден в Израиле.
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