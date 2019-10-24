В Израиле оценили шансы на подписание соглашения с РФ о выдаче преступников

"В эти дни между нашими странами готовилось соглашение, которое могло бы облегчить подобную выдачу в будущем. Оно подразумевало взаимную выдачу израильских и российских граждан с тем, чтобы они могли отбывать наказание в Израиле или России. Но теперь шансов на его подписание гораздо меньше. Случится ли это в ближайшем будущем, я не знаю. Не знаю, насколько наш минюст сможет продвигаться с таким соглашением в той общественной атмосфере", - сказал Элькин в интервью газете "Известия".