Два вертолета столкнулись над техасским ранчо

Сержант Натан Брендли из департамента общественной безопасности Техаса заявил, что вертолеты столкнулись в 260 километрах к югу от города Сан-Антонио.

Один вертолет после столкновения смог приземлиться, а другой разбился, один из находившихся на его борту погиб на месте, а другой скончался в больнице. Во втором вертолете пострадал один человек.