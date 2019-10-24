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РИА Новости

Два вертолета столкнулись над техасским ранчо

01:34 24.10.2019 (обновлено: 07:43 24.10.2019)
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CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет Robinson
Вертолет Robinson
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
Вертолет Robinson. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Два вертолета Robinson R22 столкнулись над техасским ранчо, в результате два человека погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Сержант Натан Брендли из департамента общественной безопасности Техаса заявил, что вертолеты столкнулись в 260 километрах к югу от города Сан-Антонио.
Один вертолет после столкновения смог приземлиться, а другой разбился, один из находившихся на его борту погиб на месте, а другой скончался в больнице. Во втором вертолете пострадал один человек.
Федеральное управление гражданской авиацией и национальное агентство по безопасности транспорта расследуют обстоятельства происшествия.
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