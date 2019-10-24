Семья обвиненного в России Уилана надеется, что его скоро освободят

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Семья обвиненного в шпионаже в РФ гражданина США Пола Уилана надеется, что он будет скоро освобожден, заявила РИА Новости его сестра Элизабет.

Палата представителей конгресса США во вторник приняла резолюцию, призывающую российские власти предоставить доказательства виновности Уилана или освободить его. Лефортовский суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия ФСБ о продлении до конца года ареста Уилана.

"Я надеюсь, что Пола очень скоро освободят в знак желания России улучшить отношения с США", - сообщила Элизабет Уилан.

Что касается судебного заседания по делу Уилана, которое состоится в четверг утром, то она сказала, что ожидает именно того, о чем заявил его адвокат Владимир Жеребенков – продления срока содержания под стражей, возможно, на два или три месяца.

"Я бы упала в обморок от удивления, если бы этого не случилось", - сказала Элизабет Уилан.

По ее словам, принятая палатой представителей резолюция свидетельствует о том, что Пола Уилана поддерживают и республиканцы, и демократы.