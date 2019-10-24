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РИА Новости

Семья обвиненного в России Уилана надеется, что его скоро освободят

01:14 24.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в суде
Гражданин США Пол Уилан в суде
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Семья обвиненного в шпионаже в РФ гражданина США Пола Уилана надеется, что он будет скоро освобожден, заявила РИА Новости его сестра Элизабет.
Палата представителей конгресса США во вторник приняла резолюцию, призывающую российские власти предоставить доказательства виновности Уилана или освободить его. Лефортовский суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия ФСБ о продлении до конца года ареста Уилана.
"Я надеюсь, что Пола очень скоро освободят в знак желания России улучшить отношения с США", - сообщила Элизабет Уилан.
Гражданин США Пол Уилан в суде
Вчера, 04:28РИА Новости
В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
Что касается судебного заседания по делу Уилана, которое состоится в четверг утром, то она сказала, что ожидает именно того, о чем заявил его адвокат Владимир Жеребенков – продления срока содержания под стражей, возможно, на два или три месяца.
"Я бы упала в обморок от удивления, если бы этого не случилось", - сказала Элизабет Уилан.
По ее словам, принятая палатой представителей резолюция свидетельствует о том, что Пола Уилана поддерживают и республиканцы, и демократы.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
22 октября, 15:18РИА Новости
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Пол УиланФСБ РФРоссияСШАВ мире
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