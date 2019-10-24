Кандидатов в космонавты предложили пропускать через детектор лжи

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалисты предлагают использовать детектор лжи при отборе кандидатов в российский отряд космонавтов, чтобы выявлять скрытых алкоголиков, наркоманов, преступников и ненормальных, говорится в последнем номере выпускаемого Центром подготовки космонавтов научного журнала "Пилотируемые полеты в космос".

"Внедрение метода инструментального выявления скрываемой информации с помощью полиграфа является одним из возможных способов повышения эффективности отбора кандидатов в космонавты", - говорится в материале.

С помощью полиграфа предлагается получать информацию о прошлом претендента в отряд, уточнять биографию, выявлять зависимость от алкоголя, наркотиков и азартных игр, выяснять преступные и нечестные помыслы, связи с преступным миром, получать информацию о заболеваниях и скрытых психофизиологических проблемах, а также о мотивации претендента.

"Проверка на полиграфе выступает как надежный метод выявления неблагоприятных факторов в биографии испытуемых, профилактики девиантного (устойчивого поведения личности, отклоняющегося от общепринятых норм) и нелояльного поведения, повышения надежности персонала", - утверждают авторы.

Техническое оснащение и процедуры обследований достаточно просты, что делает полиграф удобным средством для тестирования больших групп претендентов в космонавты, говорится в научном журнале.

В то же время в статье отмечается, что тестирование на детекторе лжи не может являться единственным источником информации для принятия решения и должно использоваться в комплексе с другими способами и средствами изучения человека.

Третьего июня в России стартовал новый набор в отряд космонавтов. Он закончится 1 июня следующего года. Планируется отобрать четырех специалистов. В августе 2018 года Роскосмос уже отобрал восемь кандидатов в космонавты.