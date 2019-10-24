В центре Сантьяго полиция вновь разгоняет демонстрантов

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 окт - РИА Новости. Полиция снова разгоняет тысячи демонстрантов, собравшихся в центре чилийского Сантьяго, сообщает телеканал Полиция снова разгоняет тысячи демонстрантов, собравшихся в центре чилийского Сантьяго, сообщает телеканал 24 Horas

Правоохранители применили слезоточивый газ.

В столичном регионе вновь объявлен комендантский час, он будет действовать с 22.00 (4.00 мск) до 4.00 (10.00 мск). В этот раз он будет короче на четыре часа.

Число погибших в результате протестов в Чили уже выросло до 18 человек.