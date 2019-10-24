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РИА Новости

Во Владивостоке два человека погибли при пожаре на кладбище

00:44 24.10.2019 (обновлено: 04:41 24.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
По данным регионального управления МЧС, информация о возгорании на первом этаже двухэтажного строения поступила на пульт пожарной охраны города Владивосток в 02.42 (19.42 23 октября мск).
В 03.19 (20.19 мск) пожар ликвидировали на площади пять квадратных метров. При тушении было обнаружено три тела.
По предварительной версии следствия, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Как сообщила помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская, погибшие распивали спиртное и курили.
По факту случившегося проводится доследственная проверка.
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