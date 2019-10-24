Во Владивостоке два человека погибли при пожаре на кладбище

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.

По данным регионального управления МЧС, информация о возгорании на первом этаже двухэтажного строения поступила на пульт пожарной охраны города Владивосток в 02.42 (19.42 23 октября мск).

В 03.19 (20.19 мск) пожар ликвидировали на площади пять квадратных метров. При тушении было обнаружено три тела.

По предварительной версии следствия, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Как сообщила помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская, погибшие распивали спиртное и курили.