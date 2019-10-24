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РИА Новости

Поход в музей помог британке узнать о смертельно опасном заболевании

00:40 24.10.2019
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© Fotolia / Dragos IliescuДевушка придерживает рукой грудь
Девушка придерживает рукой грудь
© Fotolia / Dragos Iliescu
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Жительница английского города Слау, графство Беркшир, посетила в ходе путешествия по Шотландии музей "Камера-обскура и мир иллюзий", после чего обнаружила у себя рак молочной железы. Соответствующую информацию распространил таблоид Daily Mirror.
Гилл Бэл, гуляя по музею, зашла с семьей в комнату с тепловизионной камерой. Рассматривая свое изображение, женщина увидела на силуэте тепловое пятно красного цвета в области груди, которого не было ни у кого другого.
Через несколько дней Бэл вспомнила про это и решила поискать в Сети объяснение пятну. После этого она обратилась в больницу, где ей диагностировали рак на ранней стадии.
Женщина перенесла две операции и готовится к третьей.
Ранее стало известно, что французские ученые из Института Пастера обнаружили, что белок GDF11 помогает бороться со старением и защищает организм от рака.
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