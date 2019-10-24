Поход в музей помог британке узнать о смертельно опасном заболевании

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Жительница английского города Слау, графство Беркшир, посетила в ходе путешествия по Шотландии музей "Камера-обскура и мир иллюзий", после чего обнаружила у себя рак молочной железы. Соответствующую информацию распространил таблоид Жительница английского города Слау, графство Беркшир, посетила в ходе путешествия по Шотландии музей "Камера-обскура и мир иллюзий", после чего обнаружила у себя рак молочной железы. Соответствующую информацию распространил таблоид Daily Mirror

Гилл Бэл, гуляя по музею, зашла с семьей в комнату с тепловизионной камерой. Рассматривая свое изображение, женщина увидела на силуэте тепловое пятно красного цвета в области груди, которого не было ни у кого другого.

Woman didn't know she had breast cancer until thermal imaging photo at museum https://t.co/COK1T4HF0z pic.twitter.com/16VzSeFRk3 — Daily Mirror (@DailyMirror) 23 октября 2019 г.

Через несколько дней Бэл вспомнила про это и решила поискать в Сети объяснение пятну. После этого она обратилась в больницу, где ей диагностировали рак на ранней стадии.

Женщина перенесла две операции и готовится к третьей.