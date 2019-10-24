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РИА Новости

Сноуден уверен, что США обязательно будут вмешиваться в российские выборы

00:29 24.10.2019
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© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. США обязательно будут вмешиваться в российские выборы, считает Эдвард Сноуден.
"Нет сомнений в том, что Россия будет вмешиваться в выборы. Нет сомнений, что Америка будет вмешиваться в российские выборы. Никто не любит говорить об этом", - сказал он в интервью американскому комментатору Джо Рогану.
В подкрепление своих слов он напомнил о статье в New York Times в 2016 году, авторы которой нашли 36 примеров вмешательства России или СССР в выборные процессы за 50 лет и одновременно с этим 81 пример вмешательства в выборы со стороны Соединенных Штатов.
В апреле спустя почти два года работы был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в Штатах в 2016 году, "сговоре" команды президента США Дональда Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.
Эдвард Сноуден
00:01РИА Новости
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