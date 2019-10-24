Сноуден уверен, что США обязательно будут вмешиваться в российские выборы

"Нет сомнений в том, что Россия будет вмешиваться в выборы. Нет сомнений, что Америка будет вмешиваться в российские выборы. Никто не любит говорить об этом", - сказал он в интервью американскому комментатору Джо Рогану.

В подкрепление своих слов он напомнил о статье в New York Times в 2016 году, авторы которой нашли 36 примеров вмешательства России или СССР в выборные процессы за 50 лет и одновременно с этим 81 пример вмешательства в выборы со стороны Соединенных Штатов.

В апреле спустя почти два года работы был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в Штатах в 2016 году, "сговоре" команды президента США Дональда Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.