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РИА Новости

Комиссия ООН по внутренне перемещенным лицам начнет работу в 2020 году

00:21 24.10.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 24 окт – РИА Новости. Комиссия ООН высокого уровня по внутренне перемещенным лицам начнет работу в начале 2020 года, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
"Генеральный секретарь ООН объявил сегодня о создании комиссии высокого уровня по внутренне перемещенным лицам", - сказал Хак.
По его словам, комиссия сосредоточится на поиске решений проблем, связанных со случаями внутреннего перемещения. "Ее работа будет нацелена также на то, чтобы смягчить воздействие на миллионы людей, подвергнувшихся перемещению", - указал Хак.
Он отметил, что комиссия повысит внимание мирового сообщества к вопросу поддержки перемещенных лиц. Она будет разрабатывать рекомендации для стран-членов ООН, системы ООН и других соответствующих игроков, добавил Хак.
"Генсек скоро объявит о составе комиссии высокого уровня. Он ожидает, что комиссия начнет проводить обсуждения в начале 2020 года и представит ему рекомендации в течение года с момента проведения первой встречи", - заявил он.
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
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