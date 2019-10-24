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РИА Новости

Бронемашина в Костроме протаранила легковушку из-за отказа тормозов

00:19 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КОСТРОМА, 24 окт - РИА Новости. Бронемашина задела легковой автомобиль в Костроме из-за отказа агрегата тормозной системы, сообщает командование костромского гарнизона.
Ранее "ВКонтакте" было опубликовано видео того, как в Костроме бронемашина на большой скорости проезжает перекресток на красный. Через несколько секунд броневик заносит, и он врезается в стоявшую в ожидании зеленого сигнала машину. В МВД сообщили РИА Новости, что проверяют видео.
"По предварительным данным, во время возвращении с полигона колонны военной техники одной из воинских частей гарнизона у одной из боевых машин десанта произошёл отказ агрегата тормозной системы. В результате поломки при выполнении поворота БМД-2 по касательной задела гражданский легковой автомобиль, причинив ему незначительные повреждения", - говорится в сообщении гарнизона.
В ДТП никто не пострадал.
Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку.
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