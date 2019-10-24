Советник премьера Латвии заявил, что в стране "слишком много бездельников"

"У нас слишком много бездельников, которым выгодно таковыми являться. Большая часть людей считают, что им невыгодно работать, что это нормально. Все это надо привести в порядок. Пока у нас десятки тысяч безработных, говорить не о чем, это намного больше, чем должно быть. Некоторые мамы после полуторагодичного отпуска по уходу за ребенком решают продолжить уход и оформляют статус безработного. Это неправильно — только потому, что система работает неправильно", — сказал Парадниекс.