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РИА Новости

Советник премьера Латвии заявил, что в стране "слишком много бездельников"

00:03 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛатвия
Латвия
© РИА Новости / Владимир Песня
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Латвия. Архивное фото
РИГА, 24 окт - РИА Новости. В Латвии слишком много бездельников, которым выгодно таковыми оставаться, сказал журналистам в среду советник премьер-министра республики по вопросам демографии Имантс Парадниекс.
Страна переживает демографический кризис. Из двухмиллионной Латвии за последние десять лет за рубеж уехали более 300 тысяч человек — в основном трудоспособного возраста.
"У нас слишком много бездельников, которым выгодно таковыми являться. Большая часть людей считают, что им невыгодно работать, что это нормально. Все это надо привести в порядок. Пока у нас десятки тысяч безработных, говорить не о чем, это намного больше, чем должно быть. Некоторые мамы после полуторагодичного отпуска по уходу за ребенком решают продолжить уход и оформляют статус безработного. Это неправильно — только потому, что система работает неправильно", — сказал Парадниекс.
По мнению Парадниекса, систему пособий в Латвии надо пересмотреть, чтобы люди занимались поиском работы, а не сидели дома.
Рига
22 октября, 00:14РИА Новости
Экс-премьер Латвии заявил, что его страна попала в "пятую точку"
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Имантс ПарадниексЛатвияВ мире
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