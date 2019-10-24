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РИА Новости

Сноуден объяснил, почему не хочет давать интервью российским СМИ

00:01 24.10.2019 (обновлено: 06:23 24.10.2019)
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© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Эдвард Сноуден объяснил свое нежелание давать интервью российским СМИ тем, что не хочет, чтобы его лицо было узнаваемо в России.
"Забавно, но меня почти никогда не узнают. Одна из причин, почему я не даю интервью российским СМИ, в том, что я не хочу, чтобы мое лицо было в новостях. Это неплохо, потому что это позволяет людям забыть мое лицо и я могу заниматься своей жизнью", - сказал он в интервью американскому комментатору Джо Рогану.
По его словам, узнают его в среднем два раза в год и делают это в основном те, у кого от природы отличная память на лица.
"Я могу быть в капюшоне, куртке, с шарфом на лице зимой, так что лицо едва видно, а они подходят ко мне и говорят: "А вы Сноуден?" Это впечатляет. Я отвечаю: "Да", - описал он подобные встречи, добавив, что ничего плохого при таком общении ни разу не происходило.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам The Washington Post и The Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.
Адвокат Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена
18 сентября, 10:55РИА Новости
Сноуден не намерен сотрудничать ни с какими спецслужбами, сообщил Кучерена
842864213
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