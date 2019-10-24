Сноуден объяснил, почему не хочет давать интервью российским СМИ

ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Эдвард Сноуден объяснил свое нежелание давать интервью российским СМИ тем, что не хочет, чтобы его лицо было узнаваемо в России.

"Забавно, но меня почти никогда не узнают. Одна из причин, почему я не даю интервью российским СМИ, в том, что я не хочу, чтобы мое лицо было в новостях. Это неплохо, потому что это позволяет людям забыть мое лицо и я могу заниматься своей жизнью", - сказал он в интервью американскому комментатору Джо Рогану.

По его словам, узнают его в среднем два раза в год и делают это в основном те, у кого от природы отличная память на лица.

"Я могу быть в капюшоне, куртке, с шарфом на лице зимой, так что лицо едва видно, а они подходят ко мне и говорят: "А вы Сноуден?" Это впечатляет. Я отвечаю: "Да", - описал он подобные встречи, добавив, что ничего плохого при таком общении ни разу не происходило.