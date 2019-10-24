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РИА Новости
Культура

В Ярославле открывается форум "Культура в действии"

07:06 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУспенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле
Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Ярославле начинает работу III Международный форум "Культура в действии", посвященный частным музеям, сообщают организаторы.
В форуме принимают участие эксперты из восьми стран мира, в том числе Тиму Ахола, главный хранитель Музейного центра Ваприикки (Финляндия), Идиль Дениз Ергун, директор Музея невинности в Стамбуле (Турция), Сэм Хант, попечитель Национального морского музея Корнуолла (Великобритания) и другие.
В течение двух дней спикеры ответят на вопрос о роли независимых музеев в области наследия и обменяются практиками культурного предпринимательства. Также в программе форума — практическая лаборатория "Музей на карте региона: как стать точкой притяжения?".
В этом году "Культура в действии" проходит в партнерстве с IX Международным туристическим форумом Visit Russia.
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